Текст на англ

На постоянную удаленную работу требуются сотрудники службы технической поддержки конструктора сайтов. Полная и частичная занятость. Тип работы: удаленный Описание вакансии: Nicepage — это команда, работающая в области автоматизации дизайна и интернет технологий более 20 лет. Мы создали десятки ...
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Здравствуйте, Мария. Текст нужен на английском языке для участия в конкурсе для иллюстраторов, у меня есть текст где-то на 150 слов, который нужно улучшить исправить, добавить 300 слов и перевести на англ язык. В конце ссылка с подробным описанием условий конкурса для представления каким должен быть текст
Частично скопировала текст с сайта куда буду подавать заявку
• Расскажите немного о своем творческом процессе и целях этого проекта. Что ты надеешься создать?• Пожалуйста, предоставьте краткую биографию с подробным описанием того, кто вы и ваш профессиональный опыт. Критерии:
• Все предложения должны подаваться на английском языке.
Отбор будет основываться на способности выполнять представленные предложения и способности заявителя задокументировать визуальную историю, изображающую психическое здоровье или психическое заболевание. Группа рассмотрит представленное портфолио, оценит проектное предложение и профессиональные способности креативщика реализовать его.
Всем соискателям предлагается рассказать, как представленные ими проекты помогают нам лучше понять психическое здоровье и другие невидимые болезни. Приоритетное внимание будет также уделено кандидатам, которые идентифицируют себя как живущие с психическим заболеванием.
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