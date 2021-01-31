gi_mis

Регина gi_mis

 
24 годаИталия/Милан
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Со мной вашему бизнесу не грозит языковой барьер! Пишу тексты на английском/итальянском языках.

Здравствуйте!

Меня зовут Регина, я студентка лингвистического колледжа и, по совместительству, начинающий копирайтер. На данный момент заканчиваю обучение в интернет-академии Feedback, но уже занимаюсь поиском клиентов. Готова взяться за любую работу в обмен на отзыв и опыт. Могу также помочь с переводами. Владею двумя иностранными языками: английский и итальянский, оба на уровне C1. Можете ознакомиться с моим портфолио тут:https://drive.google.com/drive/folders/1yF5KmKSvH7fsC4vhXwgxpXkWlWe3vPUk?usp=sharingМогу предложить следующие услуги:

  • Тексты для сайтов
  • Продающие тексты
  • Посты для Instagram и Vkontakte
  • Тексты для брошюр/листовок
  • Описание товаров/услуг
  • Перевод текста (английский язык)
  • Перевод текста (итальянский язык)
  • Рерайтинг
  • Редактирование и корректура
  • Трансформация аудио в текст
Тексты для сайта