Перевод с Русского на Английский

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Здравствуйте готов преступить к переводу. У меня один вопрос сылки которые вы прикрепили их тоже переводить ? Надеюсь вы выберите меня удачи в выборе
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