Переводчик с английского/испанского и наоборот

Я занимаюсь переводами текстов общей тематики, технических, художественных, деловой переписки, а также занимаюсь переводом и локализацией сайтов. Языковые пары: английский-русский, испанский-русский, английский-испанский. Работаю переводчиком больше года. Сотрудничала с такими компаниями как: Aliexpress, Montrans, Pixlpark, Sendex, а также переводила игры Droll.io, Breathing Fear.