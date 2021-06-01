Переводчик с английского/испанского и наоборот
Я занимаюсь переводами текстов общей тематики, технических, художественных, деловой переписки, а также занимаюсь переводом и локализацией сайтов. Языковые пары: английский-русский, испанский-русский, английский-испанский. Работаю переводчиком больше года. Сотрудничала с такими компаниями как: Aliexpress, Montrans, Pixlpark, Sendex, а также переводила игры Droll.io, Breathing Fear.
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Портфолио
- Текст про медитацию RUS-ESP43 просмотра
- Статья (экономическая тематика) RUS-ESP36 просмотров
- Cтатья (ИТ тематика) ENG-RUS41 просмотр
- Перевод маршрута (туризм) ENG-RUS39 просмотров
- Перевод текста про смеси табака RUS-ENG28 просмотров