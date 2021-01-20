Нативный перевод с русского на английский срочно

Нужно выполнить перевод с английского языка небольшой части инструкции к самолёту(50 000 знаков). Будет плюсом знакомство переводчика с авиационной тематикой, турбовинтовыми двигателями, системами ВС. Пример страницы текста во вложении. Присылайте ваши предложения по цене и ...