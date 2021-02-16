ahiles19821405

Дмитрий ahiles19821405

 
41 годРоссия/Новороссийск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ответственный исполнитель

Уровень английского - разговорный B2 Upper Intermediate 

                                     чтение и письмо - C2 Advanced

Есть сертификат по английскому для IT

Имею большой опыт в управлении продажами. Знаю интернет-маркетинг, управление продуктом. Знаю принципы SMM/SEO продвижения.

Могу быть полезен во многих сферах. Ответственно подхожу к любой работе. И не бросаю не доводя дело до конца.