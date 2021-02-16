ahiles19821405

Дмитрий ahiles19821405ahiles19821405
41 годРоссия/Новороссийск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Ответственный исполнитель
Уровень английского - разговорный B2 Upper Intermediate
чтение и письмо - C2 Advanced
Есть сертификат по английскому для IT
Имею большой опыт в управлении продажами. Знаю интернет-маркетинг, управление продуктом. Знаю принципы SMM/SEO продвижения.
Могу быть полезен во многих сферах. Ответственно подхожу к любой работе. И не бросаю не доводя дело до конца.
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