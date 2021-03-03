Ищем дизайнера, который будет нам на регулярной основе делать баннеры на дейтинг вебсайт. Баннеры должны цеплять внимание мужчин и быть яркими. В ходе обсуждения вашей кандидатуры, мы попросим выслать портфолио и сделать для нас тестовый баннер.