Ищем дизайнера, который будет нам на регулярной основе делать баннеры на дейтинг вебсайт. Баннеры должны цеплять внимание мужчин и быть яркими. В ходе обсуждения вашей кандидатуры, мы попросим выслать портфолио и сделать для нас тестовый баннер.
- $6Баннеры19 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется опытный верстальщик для работы над версткой нового дизайна сайта. Существующий сайт: [url=https://www.behappy2day.com/]https://www.behappy2day.com/[/url] Примеры страницы с новым дизайном пришлем при обсуждении При отклике, пожалуйста, пришлите портфолио. Дальнейшие детали работы будут обсуждаться и уточняться с рассматриваемыми кандидатами. Желательно знание ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Работа удалённо.Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Помимо этого имеется предложение долгосрочного оплачиваемого сотрудничества, всё расскажем подробнее ...Переводы7 заявокЗакрыт3 года назад