nadkar90

Надежда nadkar90

 
33 годаРоссия/Тверь
3 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер на сайт

    $6

    Ищем дизайнера, который будет нам на регулярной основе делать баннеры на дейтинг вебсайт.  Баннеры должны цеплять внимание мужчин и быть яркими.  В ходе обсуждения вашей кандидатуры, мы попросим выслать портфолио и сделать для нас тестовый баннер.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется верстальщик для работы над версткой нового дизайна сайта

    Добрый день! Требуется опытный верстальщик для работы над версткой нового дизайна сайта. Существующий сайт: [url=https://www.behappy2day.com/]https://www.behappy2day.com/[/url] Примеры страницы с новым дизайном пришлем при обсуждении При отклике, пожалуйста, пришлите портфолио. Дальнейшие детали работы будут обсуждаться и уточняться с рассматриваемыми кандидатами. Желательно знание ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переводчик с русского на китайский

    Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Работа удалённо.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переводчик с русского на китайский

    Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров". Помимо этого имеется предложение долгосрочного оплачиваемого сотрудничества, всё расскажем подробнее ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад