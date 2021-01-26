Проверить на ошибки текст на Украинском языке

Редактирование и КорректураЗакрыт43 заявки513 просмотров
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Есть текст на украинском языке (примерно 5 листов а4), нужно его проверить на грамматические и орфографические ошибки. Переписать с учет правок. Текст в приложенных файлах.  

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Жду стоимость и сроки.

3 года назад
8611611
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад