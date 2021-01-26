Отформатировать текст.

Редактирование и КорректураЗакрыт125 заявок1859 просмотров
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Отформатировать текст:

1) перевернуть все стр из вертикального в горизонтальное положение.

2) выставишь шрифт 12.

3) скомпоновать весь текст. (после уменьшения шрифта на одной стр будет по 3-4 предложения, остальная часть стр. пустая). Сделать сплошной текст оставляя оригинальное форматирование.

3 года назад
guest_16121214585005
3 года в сервисе
Был
3 года назад