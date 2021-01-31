Расшифровка интервью

Сайт посвящен продаже готовых домов и строительству https://usadba-biektay.ru/ Нужно исправить текст на странице "Инфраструктура" (я сам заполнял своими словами чтобы когда вы будете переделывать его было понимание) https://usadba-biektay.ru/infrastructure На странице "Строительство по вашему проекту" я просто взял информацию ...