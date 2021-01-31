Разработка каталогов

Убрать грамматические ошибки из текста. Объем: 2 000 символов б/п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются каталоги азиатских, европейских, российских производителей, уже локализованы, переведены. Необходимо систематизировать, сгруппировать товары по назначению, по описанию. и создать в pdf свой каталог.
Потребуются изменения текстов, работа с фотографиями, эскизами с целью выбора наилучших.
Примеры станиц каталогов https://arktoscomfort.ru/wp-content/Kat/air/katalog/2017/ARN.pdf
https://ventilator.spbyug.ru/download.htm
Для работы потребуется вычитывать товары, чо бы самостоятельно определять раздел для товара, лучшее описание и эскизы (фото).
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