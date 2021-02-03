Очень простое задание, поработать с файлами и подставить текст Есть текст описания бренда. В макет нужно вставить этот текст и логотип данного бренда. Всего в файле примерно 30 брендов, т.е на исходе от вас 30 ворд ...
Сделать файл в Word или Exel c генерацией QR-кода
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Необходимо сделать так, чтобы в файле Word (или Exel) набираемый текст шифровался и вставлялся в этот же файл в виде QR-кода. Как это сделать - с помощью макросов или еще как-то решать исполнителю.
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