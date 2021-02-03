Сделать файл в Word или Exel c генерацией QR-кода

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок523 просмотра
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Необходимо сделать так, чтобы в файле Word (или Exel) набираемый текст шифровался и вставлялся в этот же  файл в виде QR-кода. Как это сделать - с помощью макросов  или еще как-то решать исполнителю.

3 года назад
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад