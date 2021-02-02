Подставить текст под макет

Редактирование и КорректураЗакрыт47 заявок694 просмотра
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Очень простое задание, поработать с файлами и подставить текст

Есть текст описания бренда. В макет нужно вставить этот текст и логотип данного бренда.

Всего в файле примерно 30 брендов, т.е на исходе от вас 30 ворд файлов

Файлы отправляю исполнителю

3 года назад
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
14 дней назад