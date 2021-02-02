Подставить текст под макет

Очень простое задание, поработать с файлами и подставить текст

Есть текст описания бренда. В макет нужно вставить этот текст и логотип данного бренда.

Всего в файле примерно 30 брендов, т.е на исходе от вас 30 ворд файлов

Файлы отправляю исполнителю