Расшифровка (дешифровка) lua файла

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок564 просмотра
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Нужно расшифровать(дешифровать) lua файл в нормальный lua код. Плачу 200р.

3 года назад
guest_16125158323349
3 года в сервисе
Был
3 года назад