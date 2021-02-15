Модерация текстов на сайте

Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок805 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна модерация текстов на сайте: проверка форматирования, расстановка ссылок в уже готовых статьях.

Время обработки одной статьи - от 2 до 7 минут, в зависимости от длины.

3 года назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
smoke_story
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$100
5 дней
Спасибо Сергею за выполнение проекта. Буду рада поработать еще.
Наталья отличный заказчик. Благодарю за приятное сотрудничество, рекомендую!
DrAlex1984
Александр 
39 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$12
2 дня
Спасибо большое за аккуратную работу. Буду рада видеть Александра на других моих проектах.
Задача поставлена сразу и без лишней информации. Оплата в срок по договоренности. Коммуникация на высоте. Идеальный заказчик, буду сотрудничать и далее.