Сергей, 29 лет. Высшее образование в сфере IT и экономики. 2015 год служба в армии. Специализируюсь на должности графический и web дизайнер, контент-менеджер. Последние 2 года работал по специальности на должности совмещенной с дизайном и контент-менеджментом с различными CMS. Есть навык работы с большими массивами информации, более 10 лет опыта за ПК, высокоскоростной доступ в интернет (80-100 мбит/с), знание HTML/CSS, Excel.
Присутствует навык тестирования и работы с тестовой документацией.
Имею достойный уровень владения программами создания и редактирования растровой и векторной графики.
Используемые инструменты и навыки:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Premier Pro
- Adobe Audition
- FL Studio
- WordPress
- OpenCart
- Joomla
- Storeland
- 1C Битрикс
- Tilda
- MODX
- Shopify
- HTML
- CSS
- SQL
- MS Excel
- 1С
- Trello
- Битрикс24
- Charles Proxy
- Android / iOS device crash logs
- Web (mobile/desktop) console logs.
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