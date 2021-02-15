Контент-Менеджер | Графический / Веб дизайнер

Сергей, 29 лет. Высшее образование в сфере IT и экономики. 2015 год служба в армии. Специализируюсь на должности графический и web дизайнер, контент-менеджер. Последние 2 года работал по специальности на должности совмещенной с дизайном и контент-менеджментом с различными CMS. Есть навык работы с большими массивами информации, более 10 лет опыта за ПК, высокоскоростной доступ в интернет (80-100 мбит/с), знание HTML/CSS, Excel.

Присутствует навык тестирования и работы с тестовой документацией.

Имею достойный уровень владения программами создания и редактирования растровой и векторной графики.

Используемые инструменты и навыки:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Adobe Premier Pro

- Adobe Audition

- FL Studio

- WordPress

- OpenCart

- Joomla

- Storeland

- 1C Битрикс

- Tilda

- MODX

- Shopify

- HTML

- CSS

- SQL

- MS Excel

- 1С

- Trello

- Битрикс24

- Charles Proxy

- Android / iOS device crash logs

- Web (mobile/desktop) console logs.