Корректор для проверки тестов (200 + шт)

Редактирование и КорректураЗавершен21 заявка683 просмотра
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Ищу грамотного и ответственного корректора для проверки готовых текстов (200+ шт). Для проверки использую etxt.ru (уникальность) и https://turgenev.ashmanov.com (уровень риска).

Доступы к сервисам предоставлю.

Тексты в основном про дизайн. Желательно понимание чем отличается оттенок от цвета.

Оплата сдельная . Стоимость за проверку 1000 символов без пробелов, готового текста 15 руб.

3 года назад
VladimirVS87SP
Владимир 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olga_ptashka
Ольга Кулик 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$6
1 день
Все отлично. Рекомендую.
Четкое ТЗ и оплата в срок. С Владимиром приятно сотрудничать. Однозначно рекомендую!