Редакция и корректировка технического (химия) текста

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок491 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наша компания занимается реализацией химической продукции. Создание каталога и рекламных листков в процессе.

Необходимо редакция, корректировка работы в процессе, и-или написание текстов на русском языке.

Тексты являются описанием химической продукции, и состоят из названий продуктов, химических формул, описаний продуктов, областей их применения, сравнения с аналогами, и прочего.

Всего 30-50 страниц/продуктов.

Работа/задание на каждый/следующий продукт будет выдаваться по мере успешного завершения каждого.

3 года назад
Comm_007
Бори 
43 годаСША
3 года в сервисе
Был
3 года назад