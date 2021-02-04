Пробуется отредактировать pdf файл маркетингового исследования. Текст, цифры, графики. Привести его в вид, близкий к реальному. Всего 5 макетов исследований, по 75-100 страниц.
Редакция и корректировка технического (химия) текста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания занимается реализацией химической продукции. Создание каталога и рекламных листков в процессе.
Необходимо редакция, корректировка работы в процессе, и-или написание текстов на русском языке.
Тексты являются описанием химической продукции, и состоят из названий продуктов, химических формул, описаний продуктов, областей их применения, сравнения с аналогами, и прочего.
Всего 30-50 страниц/продуктов.
Работа/задание на каждый/следующий продукт будет выдаваться по мере успешного завершения каждого.
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