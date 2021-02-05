Поиска корректора на постоянной или сдельной основе. SEO-тексты.

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Редактирование и КорректураЗакрыт18 заявок900 просмотров
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Под проект требуется корректор. Медицинская тематика.

  • Опыт работы филологом, корректором или редактором от 2 лет.
  • Свободное владение украинским языком.
  • Понимание принципов продающих текстов, AIDA.
﻿Производство под кураторством

  • Осуществление корректуры и редактуры готовых текстов.
  • Устранение фактических‚ смысловых‚ стилистических‚ орфографических‚ пунктуационных ошибок.
  • Коррекция материала, уникализация текстов после правок.
  • Перевод на украинский язык.
Объем на вычитку от 250 000  до 750 000 символов.

Работаем на почасовой оплате по средним времязатратам и часовому тарифу исполнителя.

Пример отчета корректора – скриншот

Жду вопросы и часовой тариф.  

3 года назад
ProfitHunter
Богдан 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад