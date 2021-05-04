Написать документацию

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки859 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно написать документацию на англ языке, желательно в какую-то электронную книгу, если это возможно.

Подробнее обсудим в лс.

Есть официальная документация на сайте, можно все копипастить оттуда.

3 года назад
id26327371
Александр 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexandraVerb
Александра 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$18
1 день
Выполнено отлично
Все отлично