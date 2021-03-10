Перевести расписку из ворда в эксель

[b]Под проект требуется корректор. Медицинская тематика.[/b][list][*]Опыт работы филологом, корректором или редактором от 2 лет.[*]Свободное владение украинским языком.[*]Понимание принципов продающих текстов, AIDA.[/list] [b]Производство под кураторством[/b] [list][*]Осуществление корректуры и редактуры готовых текстов.[*]Устранение фактических‚ смысловых‚ стилистических‚ орфографических‚ пунктуационных ошибок.[*]Коррекция материала, ...
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во вложении расписка в ворде , нужно перевести ее в эксель... сделать всё тоже самое но в эксель ..что б она печаталась на одном листе и спокойно менялась вся информация....
расписка прикреплена
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