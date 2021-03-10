Перевести расписку из ворда в эксель

$3
Редактирование и КорректураЗавершен17 заявок752 просмотра
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во вложении расписка в ворде , нужно перевести ее в эксель... сделать всё тоже самое но в эксель ..что б она печаталась на одном листе и спокойно менялась вся информация....  

расписка прикреплена 

3 года назад
dimamsk
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
FireTime
Богдан 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Все супер , спасибо большое !!!