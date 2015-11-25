u-zi

Евгений Зибинин u-zi

 
40 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Арт-директор, рекламные стратегии под ключ, брендинг, веб-дизайн. (Опыт работы 14 лет)
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Отзывы заказчиков
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Ре-дизайн сайта
Все прошло отлично!
dmsm78
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработать логотип для форума!
Отличный исполнитель, у многих не хватает терпения работать со мной, но Евгений выше всех похвал. Спасибо за все, мы получили, все что хотели )))
Хорошо поработали, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Логотип SEO-агентства
Спасибо за участие в конкурсе. Отличная работа!
Оплата раньше, чем макеты - все честно) рекомендую
Ответный отзыв