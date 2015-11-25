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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Все прошло отлично!
$50
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель, у многих не хватает терпения работать со мной, но Евгений выше всех похвал. Спасибо за все, мы получили, все что хотели )))
Ответный отзыв
Хорошо поработали, быстрая оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за участие в конкурсе. Отличная работа!
Ответный отзыв
Оплата раньше, чем макеты - все честно) рекомендую