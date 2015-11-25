Нужно создать дизайн лендинга по готовому макету

Нужен лендинг, макет полностью готов! Размер около 9 страниц. Услуга продвижения в Интернете, потому нужно что-то более строгое, но спокойное и приятное на вид. Без виджетов и эффектов. Срок - 3-5 дней. Готов к предложениям по изменению макета для хорошего дизайна. ТЗ передам кандидатам.