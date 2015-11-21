Провести изменения в 3 Макетах и внести Инфографику

у меня уже есть готовые psd файлы, надо сделать небольшие изменения причём быстро.

оплата производится либо посредством сделки без риска за счет исполнителя либо напрямую,

После демонстрации результата как jpeg файл и устранении замечаний (высылаю 100%).

С авансом у меня к сожалению негативный опыт.

В имеющихся файлах надо произвести следущее:

Провести небольшую перестановку:

1- первая страница толко 1 Видео и Название. Телефон и Емайл для справок

2 - как вы можете помочь блок убираем, зачем вам это нужно идёт на эту страницу, разбавляем инфографикой.

3 - Paypal внизу жертвуем на храм, блок с флагами в блок с помощью.

4- Отправить пожертвование крупнее и ярче, и поставить кнопку paypal

5 - В конце оставить тольо одну кнопку пожертвовать.

В принице если не особо не ясно можем вместе в скайпе сделать, тут работы махимум на час.

Основная работа это в параграфах разбавить Техт инфографикой, сделать их штук 8-10, ну и они должны соответствовать смыслу.

Например:

1. Молитва обладает огромной силой .... предложение. Стоит инфографика открытая библия.

В случае заинтересованности в исполнении работ, согласия с порядком оплаты и стоимостью, прошу обращаться за получением подробного ТЗ и psd файлов.