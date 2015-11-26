Нужен дизайн для кулинарного блога

Сделать адаптивный дизайн лендинга салона красоты - схема в файлеДолжно присутствовать 3 цвета-белый, серый, бирюзовый (голубой, оттенки)Примеры сайтов fabrikakrasoty.kiev.ua (этот более подходящий вариант), cogerent.ua, lumenis.com.ua.Важно отрисовать зоны эпиляции (есть блок) laserhause.com.ua (пример здесь) Наш домен Monblanstudio.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования кдизайну:
0. Минимализм рулит!
1. Мобильная версия
2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе
3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком много
4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)
5. Цепляющее названиеи описание
6. Логотип(бренд)
7. Верхнее и нижнее меню
8. Кнопка наверх
9. Постраничная навигация по статьям
10. Поиск по блогу
11. Форма подписки на обновления блога
12. Рубрики блога
13. Топ комментаторов
14. RSS подписка
15. Место для счетчика посещаемости
16. Хлебныекрошки
17. Фавикон
В статьях:
- автор
- дата
- нормально читаемый шрифт
- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)
- кнопки соц.сетей
- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариями
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