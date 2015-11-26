Нужен дизайн для кулинарного блога

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок205 просмотров
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Требования кдизайну:

 

0. Минимализм рулит!

1. Мобильная версия

2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе

3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком много

4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка)

5. Цепляющее названиеи описание

6. Логотип(бренд)

7. Верхнее и нижнее меню

8. Кнопка наверх

9. Постраничная навигация по статьям

10. Поиск по блогу

11. Форма подписки на обновления блога

12. Рубрики блога

13. Топ комментаторов 

14. RSS подписка

15. Место для счетчика посещаемости

16. Хлебныекрошки

17. Фавикон

 

В статьях:

 

- автор

- дата

- нормально читаемый шрифт

- форма подписки в конце или там что-то другое (к примеру получить книгу)

- кнопки соц.сетей

- коммментарии со смайлами + кнопкой - следить за комментариями

8 лет назад
MarinaFodchuk
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$120
3 дня
Большое спасибо Илья за отлично выполненную работу. Приятно было сотрудничать с вами. Обязательно буду обращаться к вам еще.
Приятно работать с Мариной. Даёт чёткое, понятное, продуманное до мелочей техническое задание. Постоянно на связи. Оплату производит в срок. Всем рекомендую!
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