Дизайн сайта инжиниринговой компании

$350
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок234 просмотра
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Разработать дизайн сайта

Разноплановые инжиниринговые проекты под ключ. Высокий уровень сервиса.

Общие требования

  • Современный сайт премиум класса, передающий основательность и надежность компании;
  • Дизайн основан на качественных фото и слоганах;
  • Минималистичный стиль;
  • Наличие динамики, выдержанно:
  • Не использовать пиктограммы;
  • Желательно использовать фото в реальных условиях
  • Адаптивная современная верстка.
Типовые страницы

  • Главная
  • Услуги - раздел
  • Страница услуги
  • Выполненные проекты - раздел
  • Выполненные проекты - страница
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы и реккомендации
  • Миссия
  • Контакты
  • Шапка -  лого, меню, телефон, “получить консультацию”
Примеры

Дизайн и заголовки все говорят о компании и продукте.

Понятно, красиво и просто.

http://www.apple.com/ru/

https://www.paypal.com/ru/

Дизайн сайта
8 лет назад
mpetushkov
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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