Дизайн сайта - ателье пошив ремонт одежды

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок328 просмотров
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Необходимо разработать адаптивный дизайн для сайта ателье по пошиву и ремонту одежды. Цвета должны быть легкими, не раздражающими глаз. Шрифты должны быть хорошо читаемыми, желательно, использовать стандартные браузерные или из набора Google Fonts, сайт многостраничный, но макет главной страницы должен быть выполнен в лендинг-стиле, ориентироваться на тип и структуру можно на сайт annavainer.ru

Логотип на данный момент не разработан, принято решение оставить логотип надписью (как на вышеуказанном сайте). 

Требуется отрисовать следующие страницы: 

- главная страница 

- типовая страница (с основными html элементами) 

- блог (список статей с пагинацией) 

- статья блога 

- страница услуги 

- страница оформления заявки на пошив одежды онлайн 

Сроки выполнения в пределах разумного, главное качество макета. Бюджет всегда обсуждаем. 

В откликах на проект просьба указывать примеры работ с ссылками на реальные сайты, в разработке дизайна которых вы участвовали, отклики с обычными скриншотами отклоняются.                      Бюджет 20 000 

Дизайн сайта
8 лет назад
Andrei19256
Андрей 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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