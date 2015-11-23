Страница подачи объявления о продаже авто-запчастей.

Нужно создать дизайн страницы для подачи объявления о продаже авто-запчасти.

Основные элементы страницы, и описание некоторых из них: http://sitiq.ru/tmp/prototip/add-parts-maket-for-diz.html

Страница в минималистичном сдерженном стиле. На ней только необходимые элементы. Например, строка поиска, рекламные блоки, ссылка на новости и т.п. - не нужны на этой странице.

Внешне страница может быть похожа, и желательно так и сделать, как на страницу открытую в мобильном приложении - т.е. все должно смотреться компактно, как на мобильнике, так и на компьютере. С учетом, что на компьютере это не будет смотреться узко.

Нужно показать как будет смотреться на маленьком экране телефона, и на широком экране компьютера.

Примеры мобильных приложений на андроид, навигация которых нравится.

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.vodi.auto

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diginet.autogidas.lt

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.allegro

В завке пожалуйста внесите одну-две идеи по реализации своего видения.

Это поможет определить мне кандидата на исполнение этой страницы и сайта в целом.

PS

Прилагайте пожалуйста ссылку не на все портфолио, а на выполненные работы дизайна для мобильных приложений, для сайтов с адаптивной версткой, или на те конкретные работы, которые вы считаете наиболее удачными.