Сделать адаптивный дизайн лендинга салона красоты - схема в файлеДолжно присутствовать 3 цвета-белый, серый, бирюзовый (голубой, оттенки)Примеры сайтов fabrikakrasoty.kiev.ua (этот более подходящий вариант), cogerent.ua, lumenis.com.ua.Важно отрисовать зоны эпиляции (есть блок) laserhause.com.ua (пример здесь) Наш домен Monblanstudio.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница подачи объявления о продаже авто-запчастей.
Нужно создать дизайн страницы для подачи объявления о продаже авто-запчасти.
Основные элементы страницы, и описание некоторых из них: http://sitiq.ru/tmp/prototip/add-parts-maket-for-diz.html
Страница в минималистичном сдерженном стиле. На ней только необходимые элементы. Например, строка поиска, рекламные блоки, ссылка на новости и т.п. - не нужны на этой странице.
Внешне страница может быть похожа, и желательно так и сделать, как на страницу открытую в мобильном приложении - т.е. все должно смотреться компактно, как на мобильнике, так и на компьютере. С учетом, что на компьютере это не будет смотреться узко.
Нужно показать как будет смотреться на маленьком экране телефона, и на широком экране компьютера.
Примеры мобильных приложений на андроид, навигация которых нравится.
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.vodi.auto
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diginet.autogidas.lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.allegro
В завке пожалуйста внесите одну-две идеи по реализации своего видения.
Это поможет определить мне кандидата на исполнение этой страницы и сайта в целом.
PS
Прилагайте пожалуйста ссылку не на все портфолио, а на выполненные работы дизайна для мобильных приложений, для сайтов с адаптивной версткой, или на те конкретные работы, которые вы считаете наиболее удачными.
- Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $50
Сделать адаптивный дизайн лендинга сайта http://logiterm.com.ua/ Нарисовать выпадающее меню Нравиться сайт: http://xn----btbpmbgutonc4g.com.ua/ (www.котлы-буржуй.com.ua). Вместо главной картинки с домом детьми - лучше сам котел или котлыЗавершен8 лет назад
- $350
Разработать дизайн сайта Разноплановые инжиниринговые проекты под ключ. Высокий уровень сервиса. Общие требования [list=1][*]Современный сайт премиум класса, передающий основательность и надежность компании; [*]Дизайн основан на качественных фото и слоганах; [*]Минималистичный стиль; [*]Наличие динамики, выдержанно: [*]Не использовать пиктограммы; [*]Желательно использовать фото в реальных ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Требования кдизайну: 0. Минимализм рулит! 1. Мобильная версия 2. Хороший просмотр на широкоформатном мониторе 3. По меньше PNG картинок, чтобы не весил слишком много 4. Предусмотрены места для рекламы (контекст, баннеры, строчка) 5. Цепляющее названиеи описание 6. Логотип(бренд) 7. Верхнее и нижнее меню 8. ...Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать макет адаптивного интернет-магазина… под компьютер,планшет, смартфон. Около 8-10 страниц + адаптивные варианты… разумеется посетке. Минималистичный плоский дизайн, тематика мегамаркет (торговлявсем подряд) Все должно отображаться правильно начиная с разрешения 320px и до ноутбучного около 1320px Образцом выступает [url=http://www.ulmart.ru]ulmart.ru[/url](около ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $38
Нужен лендинг, макет полностью готов! Размер около 9 страниц. Услуга продвижения в Интернете, потому нужно что-то более строгое, но спокойное и приятное на вид. Без виджетов и эффектов. Срок - 3-5 дней. Готов к предложениям ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте друзья! Мой коллега/дизайнер приболел из-за неожиданно начавшейся зимы :) И мне нужна помочь, в течении короткого промежутка времени, необходимо нарисовать главную и внутреннюю страницы. То, что есть на данным момент http://mbuniversity.ch/site/ заказчика не устроил Уже сделанный сайт, ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $55
День добрый. Цель заказа описана в названии. Важно сделать качественный дизайн и потом его сверстать. Текст и картинки я дам. Есть пример сайта (в приложении), надо сделать лучше. Важно: [list][*]должна быть возможность редактировать страницу самостоятельно (меняя текст, картинки и ...Завершен8 лет назад