Нарисовать дизайн главной страницы

Нужен дизайн одностраничного сайта-портфолио с блогом. Т.е. по сути это 4-5 блоков на главной, лента новостей и страница новости, еще страница 404. Необходимо реализовать все на достойном уровне. От вас в предложении: [list=1][*]примерная стоимость работ; [*]стоимость работ в час (при ...