Необходимо придумать красивый дизайн для главной страницы сайта ( шапка прежняя,новая форма поиска,рубрики и карта с городами,статья и нижние пункты) Дизайн должен быть уникальным.
Дизайн сайтов22 заявки
Закрыт
9 лет назад
Необходимо придумать красивый дизайн для главной страницы сайта ( шапка прежняя,новая форма поиска,рубрики и карта с городами,статья и нижние пункты) Дизайн должен быть уникальным.
Битрикс специалист.Необходимо натянуть верстку на битрикс.Сайт визитка. Оставляйте заявки, кто готов приступить.