Создание шаблона для ПВД пакета

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки102 просмотра
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Формат 30х40см.

Максимальная область печати 23х23см.

Отступ снизу – минимально 4см, отступ сверху минимально 11см

Односторонняя одноцветная печать.

Логотип отправлю напрямую исполнителю.

8 лет назад
nsergeev
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$11
1 день
Быстро, терпеливо, с большим вниманием к деталям. Впрочем, как и всегда :) Будем продолжать сотрудничество, всем советую!
Как всегда, все хорошо:) Четкая постановка задачи, оперативная оплата, без задержек и в полном объеме. Работаем дальше:)
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