В БД есть такие поля: views_total - общее количество просмотров views_yesterday - просмотров за вчера views_today - просмотров за сегодня views_date_last - время и дата последнего захода, например '2015-11-21 19:18:21' views_ip - ip-адрес Реализовать такой скрипт: Получаем значения полей в виде массива ...
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основы PHP
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