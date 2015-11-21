PHP Реализовать запрос данных по API

Нужно реализовать 4 несложных запроса данных по API:

Все методы очень хорошо описаны в документации http://api.pr.sape.ru/

1. Авторизацию

integer sape_pr.login(string $login, string $password, boolean $md5)

2.

array sape_pr.site.ownlist(array $ids, struct $params, integer $page, integer $per_page)

Получить данные по собственным площадкам. По каждой площадке будет возвращён массив со следующими

Запрос все проектов и вывод var_dump(массива результата)

3. array sape_pr.site.adverts(struct $filter, integer $page, integer $per_page, boolean $is_guest)

Список заявок для площадок. Текст заявки можно получить методом sape_pr.advert.get_content. Каждый

4. struct sape_pr.site.finance_stats(string $period_group, string $date_start, string $date_stop, array $sites_ids)

Возвращает финансовые данные по площадкам. Каждый элемент под соответствующим ключом (ID площадки)