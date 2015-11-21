1. Установить ЧПУ2. Шапку и подвал отредактировать 2. Шапку и подвал отредактировать http://aibol-it.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cверстать и натянуть дизайн на опенкарт
главная https://symu.co/zrmqgv.s
катало https://symu.co/dsscgf.s
карточка товара https://symu.co/pbzymm.s
ну и страница корзина\оформления заказа.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать выпадающую надпись "гарантия цены" на сайте www.moya-oborona.ru. Надпись выглядит следующим образом - http://rezat.ru/muzhskie_aksessuary/Blowgun/rogatka_barnett_black_widow_ba_17018 Нужно чтобы ее можно было добавлять в каждую карточку товара, а также нужно чтобы она присутствовала на странице категории.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен парсер ВК. Что он должен уметь: - Выбирать нужную группу или несколько групп и тянуть из них посты в файл Excel. - Выбирать насколько старые посты парсить (в днях) - Посты это объявления. При парсинге нужно определить ...Завершен8 лет назад
Нужен программист, внести правки на сайт, система управления Modx. Интернет магазин. Правки формата: 1. Убрать каталог /catalog/, редиректы со старых урлов на новые массово. 2. Вывести телефон в шапке, подвинуть корзину, вывести после телефона надпись. 3. Вывести выпадающие меню ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется готовый (не создание нового), скрипт по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия. Интеграция на сайт Wordpress желательна Пример: karabas.com parter.ua bravo.co.ilВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт-витрина с базой данных мероприятий. База данных, дизайн, управление мероприятиями реализовано. Реализована клиентская часть – передача параметров поиска и считывание и показ результатов (ajax). Есть макет php-части, принимающей параметры и пока отдающей статический JSON ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек с хорошим знанием PHP + ООП + MVC и разбирающемся в чужом коде Владение JS обязательно. Есть список задач, которые нужно реализовать + периодически нужно выполнять разовые задачи по разным проектам Самопис не говнокод, с достаточно ...Завершен8 лет назад
В течении 1,5-2 часов провести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта. В режиме удаленного доступа, отвечая на мои вопросы. (по сути, параллельно объяснить, что, как и зачем делается). По результатам буду принимать решение о делегации работ по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать плагин для организации гиперконтекста для сайта на движке wordpress. Принцип работы таков: Создается рекламный блок со ссылкой (наподобие тизера), в систему добавляются ключевые слова, которые и будут являться гиперконтекстом. Система сама ищет все слова ...Завершен8 лет назад
- $35
Простенький скрипт для стратегии в платформе МТ4Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад