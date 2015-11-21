Cверстать и натянуть дизайн на опенкарт

Нужно сделать выпадающую надпись "гарантия цены" на сайте www.moya-oborona.ru. Надпись выглядит следующим образом - http://rezat.ru/muzhskie_aksessuary/Blowgun/rogatka_barnett_black_widow_ba_17018 Нужно чтобы ее можно было добавлять в каждую карточку товара, а также нужно чтобы она присутствовала на странице категории.