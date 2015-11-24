Редакция на форуме php bb

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки112 просмотров
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1. Установить ЧПУ2. Шапку и подвал отредактировать

2. Шапку и подвал отредактировать

http://aibol-it.ru/

PHP
8 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$15
1 день
Быстро и профессионально
Спасибо Вячеславу за очень интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества!
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