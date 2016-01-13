PHP Счетчик просмотров страницы

В БД есть такие поля:

views_total - общее количество просмотров

views_yesterday - просмотров за вчера

views_today - просмотров за сегодня

views_date_last - время и дата последнего захода, например '2015-11-21 19:18:21'

views_ip - ip-адрес

Реализовать такой скрипт:

Получаем значения полей в виде массива $srch = array([views_total], [views_yesterday], [views_today], [views_date_last], [views_ip]).

Если последний ip не совпадает с нашим, то производим увеличение счетчика так:

{

1. Увеличиваем views_total на 1.

2. Если текущее время говорит, о том что последний заход был сегодня, то views_today на 1.

3. Если текущее время говорит, о том что последний заход был вчера, то views_yesterday присваиваем views_today, а views_today = 1.

4. Заносим новый ip адрес

5. Выполняем обновление данных в БД,

}