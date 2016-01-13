PHP частота слов в тексте

Нужно определить частоту употребления слов в тексте.

Написать функцию, которая на входе получает $text - текстовые данные на русском языке. На выходе такой массив.

Массив слов в каноническом виде, т.е. без окончаний (падежей) и количество употребления слов в тексте. Т.е. что-то в виде такого https://yadi.sk/i/SbZuUaxJkdx4N.

Для примера вывести таблицу как на скриншоте, только добавить еще одну колонку с частотой слова: отношение вхождения слова к общему количеству слов без учета предлогов.

Так же для статистики вывести: Количество слов всего, слов без предлогов, символов всего, символов без пробелов. Проверить работу скрипта, можно сравнив результат с этим сервисом: text.ru