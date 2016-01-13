PHP частота слов в тексте

$4
Веб-программированиеЗавершен3 заявки263 просмотра
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Нужно определить частоту употребления слов в тексте.

Написать функцию, которая на входе получает $text - текстовые данные на русском языке. На выходе такой массив.

Массив слов в каноническом виде, т.е. без окончаний (падежей) и количество употребления слов в тексте.  Т.е. что-то в виде такого https://yadi.sk/i/SbZuUaxJkdx4N.

Для примера вывести таблицу как на скриншоте, только добавить  еще одну колонку с частотой слова: отношение вхождения слова к общему количеству слов без учета предлогов.

Так же для статистики вывести: Количество слов всего, слов без предлогов, символов всего, символов без пробелов. Проверить работу скрипта, можно сравнив результат с этим сервисом: text.ru

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
damer_ekaterina
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$4
3 дня
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