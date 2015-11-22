Простейший скрипт установки cookies

Сделать простой скрипт вывода блоков текста и установки cookies в зависимости от переданных параметров через GET в ссылке.

Сам с php не силен, а решить задачу надо срочно, поэтому прошу Вас помочь написать пару строчек кода за оплату...

Показываю на примере.

Если открыли ссылку с передачей " tr= " например так:

***.ru/?trk=cpvlab

то:

вывести простые фразы "Привет мир" и "Россия вперед!" через echo в произвольном месте страницы через переменные. Как пример через и соответственно.

Если:

***.ru/?trk=voluume

то:

вывести "Африка" и "Япония" через echo в тех же местах где выводили в предыдущем условии.

Вариант "Иначе", если ?trk=что_угодно или вообще не было передачи то:

вывести "Саша" и "Маша" через echo в тех же местах где выводили в предыдущем условии.

При чем тут cookies, скажете Вы?

Дело в том, что если страничка посетителем открылась повторно с обрезанной передачей параметра " trk= ", данные должны определяться из ранее созданных кукисов. Если они пустые, то вариант "Иначе". Если кукисы уже содержат параметр cpvlab или voluume, то их перезаписываем на актуальные данные из GET.