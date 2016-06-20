svetus-ka16

Светлана svetus-ka16

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
1$ за 1000

Пишу SEO статьи которые интересно читать! Поисковики влюбляются в них с первого взгляда)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$2
10 баллов
10 месяцев назад
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Всё прошло на 10/10. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Сделал все очень молниеносно. С первого раза понял задачу и все верно выполнил. Всегда онлайн, вежлив и пунктуален. Рекомендую 💯
Ответный отзыв
BlindMusician
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Очень приятно работать. Задача была объяснена предельно понятно. Уточнения в процессе и оплата практически моментальные.
Все отлично
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка 1 страницы
Приятный в общении и работе человек. Остался доволен сотрудничеством со Светланой. Успехов Вам в работе и спасибо за заказ.
Если есть еще веб-мастера, работая с которыми душа радуется, а результат выполненной работы превосходит ожидания, то это Максим. Ему не нужно объяснять очевидные вещи. Он сам задаст вопрос когда нужно что-то уточнить, и не будет ссылаться на то что "а вы не говорили"...))) Выполнил всю работу в срок, и даже без предоплаты. Буду обращаться еще, приятно, что есть такие ответственные и умные люди. Спасибо вам, Максим!
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