svetus-ka16

Если есть еще веб-мастера, работая с которыми душа радуется, а результат выполненной работы превосходит ожидания, то это Максим. Ему не нужно объяснять очевидные вещи. Он сам задаст вопрос когда нужно что-то уточнить, и не будет ссылаться на то что "а вы не говорили"...))) Выполнил всю работу в срок, и даже без предоплаты. Буду обращаться еще, приятно, что есть такие ответственные и умные люди. Спасибо вам, Максим!