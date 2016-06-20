svetus-ka16

1. Файл pdf отредактировать (2 цифры заменить и убрать одну строку) так, чтобы было без смазываний. 2. Сделать такой же файл, но уже в Word (с заменой тех же цифр и строки). Одна страница. Перевести в ...
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Исправить 3 цифры в одном файле pdf. Файл отправлю на почту.Шрифты1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Один файл из двух страниц pdf конвертировать в один файл в формате в jpeg/jpg/png объемом до 10МБ и минимальным разрешением 300 DPI. Файл в ЛС. Нужно сделать сейчас.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Необходимо отредактировать файл PDF. Одна страница. Поправить буквально пару моментов.Редактирование и Корректура74 заявкиЗакрытгод назад
В ЛСРедактирование и Корректура25 заявокЗакрыт2 года назад
Отредактировать PDF (буквально только поменять и несколько слов) но срочно. Сегодня.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго времени суток! Нужен персонаж наподобие этого пилота (в приложенном файле) сколько будет стоить персонаж?Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужна верстка 1 страницы сайта так чтобы на wordpress подошлоHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сделать простой но красивый дизайн для сайта зубной тематикиДизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
Яндекс директ ругается: Структура сайта не подходит для генерации объявленийУбедитесь, что выполнены все перечисленные ниже условия: [list][*] на сайте есть хотя бы одна страница со списком товарных предложений (например, http://www.всекомпьютеры.рф/компьютерные-аксессуары/внешние-жесткие-диски); [*] список товарных предложений статичный, а не подгружается на страницу автоматически ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Изменить систему формирования URLов на opencart Они сейчас динамические а надо сделать статичные и логичные (чтобы содержали часть наименований товаров)Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
1. В opencart прикрутить модуль с отзывами. Он как бы вроде бы есть, но товар в нем не выбирается. 2. Вставить код sape.ruСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
хостингИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $1
Помочь сменить тариф на хостинге. Не разбираюсь.Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Необходимо добавить поле для дополнительного описания товаров в OPENCART 2. Сделать возможным вставку дополнительного баннера на главной странице и на странице товара. 3. Сделать возможность добавления статей с анонсами на главной 4. Показать/рассказать как менять title description keywords.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Вывести сайт из фильтра АГС ЯндексаПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить почтуСистемное администрирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправит корзинуИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправить хостингСистемное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад