Изменить систему формирования URLов на opencart

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Закрытнет заявок127 просмотров

Изменить систему формирования URLов на opencart

Они сейчас динамические а надо сделать статичные и логичные (чтобы содержали часть наименований товаров)

Opencart
9 лет назад
svetus-ka16
Светлана 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров