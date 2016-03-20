Разместить политику обработки персональных данных на сайте

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Закрытнет заявок120 просмотров

Система управления МODx .  

Везде где есть поля для ввода данных ( заказ звонка, оформление заказа в корзине, вызов замерщика и т.д.) 

нужно разместить соглашение и возможность отправки данных только после установки галочки (Даю согласие на обработку персональных данных)

пример prntscr.com/agoxc2 

9 лет назад
damien77
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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