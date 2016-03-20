Убрать проблемы на сайте (CMS MODx)

Есть сверстанный сайт http://www.test.mkps.eu/ В нем по сути 3 страницы и меню. Нужно будет портировать это на CMS Shopify, чтобы заказчик мог добавлять слайды с текстом на главную, добавлять товары (пока максимум 3 товара будет) и добавлять страницы ...