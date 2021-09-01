Proprogertop

Программист высокого класса

Профессиональные навыки:- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;- знание JavaScript/JQuery;

- опыт адаптивной верстки;

- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;

- опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;

- навыки привязки к пользовательскому интерфейсу скриптов, которые обеспечивают визуализацию и анимацию страниц сайта;

- навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);

- знание CSS-фреймворков;

- знание кросс-браузерной верстки;

- знания PhotoShop;

- знание других языков программирования.Дополнительные сведения:Умение работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные