Proprogertop

Профессиональные навыки:- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;- знание JavaScript/JQuery;
- опыт адаптивной верстки;
- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
- опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;
- навыки привязки к пользовательскому интерфейсу скриптов, которые обеспечивают визуализацию и анимацию страниц сайта;
- навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);
- знание CSS-фреймворков;
- знание кросс-браузерной верстки;
- знания PhotoShop;
- знание других языков программирования.Дополнительные сведения:Умение работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные