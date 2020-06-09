Laravel + React + Postgresql

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Закрыт5 заявок410 просмотров

Нужен человек работающий с данным стеком, для создания сайта.

Детали кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

LaravelPostgreSQL
5 лет назад
Ye-riia
49 лет
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4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Алиса
 
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Рожден
 
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Татул
 
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