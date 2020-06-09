Есть такое web приложение FUT Web App - EA SPORTS OfficialSite, необходимо создать бота, который будет имитировать работу (клики) пользователя, в зависимости от поставленных задач на написанном сайт-боте. FUT Web App – ...
Laravel + React + Postgresql
Нужен человек работающий с данным стеком, для создания сайта.
Детали кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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