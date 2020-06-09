Функционирующая копия сайта.

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Закрыт9 заявок613 просмотров

Есть сайт (saltlending.com). Я бы хотел его скопировать, вырезать от туда некоторые вещи (какие точно, скажу позже, их не много). Из основного, что я бы хотел видеть, это калькулятор, форму заполнения(то есть подробная форма, куда пользователи будут вносить данные для заявки на кредит), которая будет отправляться на почту или же храниться на сайте в упрощенном личном кабинете. Тех поддержка, можно какую-то шаблонную добавить в углу экрана в виде чата, или же оставить как у них, через почту и добавить контакт телеграма. 

Сайт совершенно без редизайна, то есть домен остается таким же, за исключением окончания. Конечный результат может розниться от бюджета, времени и ваших возможностей. Есть вещи обязательные, есть не очень. У меня уже есть две копии, но некоторый функционал на них не работает. Мне нужно от сайта в конечном итоге: Чтобы пользователь заходил на него, смог заполнить формы и сформировать полноценную заявку на кредит, это все отправится на почту от домена, или же зафиксируется в личном кабинете, в зависимости от ваших возможностей. Далее через какое-то время, я ему одобряю или отказываю в заявке на кредит. 

5 лет назад
telepatia
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

sahak11
Саак 
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