Создание сайта медицинского центра

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Закрыт20 заявок332 просмотра

Здравствуйте

Требуется создать сайт медицинской клиники Medical Cit

На сайте нужно будет разместить наши возможности лечения, оборудования.

А так же возможность онлайн записи пациентов.

5 лет назад
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