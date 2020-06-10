Laravel + React + Postgresql

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Закрыт4 заявки446 просмотров

Нужен человек работающий с данным стеком, для создания сайта.

Детали кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

LaravelPostgreSQL
5 лет назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Максим
 
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Вадим
 
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Андрей
 
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