Создать сайт под ключ, подключить системы аналитики

Нужен сайт строительной тематики (строительство каменных домов, не из дерева!) на Вордпресс.

Должны быть следующие страницы: главная, о компании, услуги, типовые проекты, наши работы, новости и контакты.

В типовых проектах должен быть реализован фильтр: по стоимости, этажности, площади, количество комнат, наличию мансарды, гаража, подвала.

Главная страница должна быть сделана в виде лендинга, чтобы можно было составить ее самому в виде блоков: о нас, услуги, проекты, работы, отзывы, партнеры, преимущества.

На сайте должны быть встроены кнопки: заказать услугу, консультация, заказать звонок, обратная связь.

Цветовая гамма: зеленый - белый - красный

Пример того, что хотелось бы получить: https://istroi96.ru/

Подключить системы аналитики: Яндекс Метрику, Гугл Аналитику, коллтрекинг Callibri https://callibri.ru/multitracking/calltracking, их же онлайн-консультанта https://callibri.ru/multichat/online-consultant.

Срок: до конца июня 2020г.