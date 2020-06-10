Требуется создать сайт под ключ. Онлайн платформа/школа для обучения по специальностям (дизайн, управление, программирование, маркетинг и др.) Пример аналогичной платформы: https://vk.cc/avEQKX Три этапа разработки (Дизайн, Верстка, Программирование). В идеале, если у Вас были ...
Создать сайт под ключ, подключить системы аналитики
Нужен сайт строительной тематики (строительство каменных домов, не из дерева!) на Вордпресс.
Должны быть следующие страницы: главная, о компании, услуги, типовые проекты, наши работы, новости и контакты.
В типовых проектах должен быть реализован фильтр: по стоимости, этажности, площади, количество комнат, наличию мансарды, гаража, подвала.
Главная страница должна быть сделана в виде лендинга, чтобы можно было составить ее самому в виде блоков: о нас, услуги, проекты, работы, отзывы, партнеры, преимущества.
На сайте должны быть встроены кнопки: заказать услугу, консультация, заказать звонок, обратная связь.
Цветовая гамма: зеленый - белый - красный
Пример того, что хотелось бы получить: https://istroi96.ru/
Подключить системы аналитики: Яндекс Метрику, Гугл Аналитику, коллтрекинг Callibri https://callibri.ru/multitracking/calltracking, их же онлайн-консультанта https://callibri.ru/multichat/online-consultant.
Срок: до конца июня 2020г.
Заявки фрилансеров
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