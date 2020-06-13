Сайт для фитнес тренера

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Завершен35 заявок516 просмотров

Нужен сайт,  в котором будет полное описание работы фитнес тренера, с видео, фото и т.д. данные предоставлю.

5 лет назад
guest_15918739296384
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tot_chto_nado
Виталий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Хороший специалист, работу выполнил даже раньше назначенного срока. Работа выполнена качественно, без нареканий. В процессе работы были учтены все мои требования, для меня это очень важно. Буду обращаться и в дальнейшем. Рекомендую.
Хороший заказчик, работать легко и оплата как договаривались.

Заявки фрилансеров

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