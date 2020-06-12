Создать аналог сайта с базой данных

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок918 просмотров

Есть сайт https://kn.uz.ua/

Сделан на укозе где ограничен функционал.

Надо слелать разделы:

-новостройки (раздел с жк, ценой за м2, ихними проэктами, планировками, разположением на карте, характеристиками)

-квартиры (додается как объект, выбор с жк которые уже созданы, автоматом подтягиваются характеристики, инфо и месторасположение жк, вручную этаж, выбор планировки из доступных из жк и площади. Расчет цены, стоимости квартиры из цены за м2 жк * м2 площади, или ручное заполнение при желании. 

Поиск по параметрам (жк, количество коннат, район, цена, етаж), возможность сохранить результаты поиска и поделиться ними с клиентами.

-новости

Сайт адаптивный, рейтинг квартир, новостей, жк - микроразметка для гугла (цена, рейтинг), админка для сайта.

5 лет назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
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Сайты «под ключ»
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